Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı jandarma ve balıkçılar buldu

İznik
Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)
JANDARMA VE BALIKÇILAR BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber
alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince bugün saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Motorun arıza yaptığı, Öngül'ün geceyi kayıkta uyuyarak, geçirdiği öğrenildi. Jandarma
ekipleri tarafından karaya çıkarılan Hasan Hüseyin Öngöl'ün, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ BURSA, (DHA)
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