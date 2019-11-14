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Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı

İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (3)UMUDUMU KESTİM, BEKLEMEYE BAŞLADIMBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince saat 09.

14.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18
Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (3)
UMUDUMU KESTİM, BEKLEMEYE BAŞLADIM
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam balık tutmak için kayıkla göle açılan ve bir daha alınamayan Hasan Hüseyin Öngül (67), balıkçılar ve jandarma ekiplerince saat 09.30 sıralarında, Çakırca kıyısında bulundu. Kendisine ait teknenin benzini bitince yaklaşık 20 saat İznik Gölü'nün ortasında mahsur kaldığını belirten Öngül, Dün saat 14.00 sıralarında rüzgar vardı. Yelken yapmak için çıktım. Rüzgar bayağı sertti. Biraz gezdikten sonra geri dönmeye karar verdim. Yelkeni kapattım, motorla geri dönerken benzin almayı unutmuşum. Motorun benzini bitti. Tekrar yelken açtım, fakat rüzgar çok sertti. Yandan rüzgar alırken, rüzgar yelken direğini kırdı. Motorsuz, yelkensiz, direksiz kaldım. Kırık direğin parçasını yerine koydum. 1 metrelik yelkenle geri dönmeye çalıştım ama olmadı. Kıyıdan biraz uzaktaydım. El, kol hareketleri yaptım ama gören olmadı. O yelken parçasıyla gitmeye çalıştım, fakat rüzgar beni açığa doğru sürükledi. Umudu kestim, açıkta yattım ve beklemeye başladım. Yelken bezine sarıldım. 'sabaha kadar gören olur, teknenin olmadığını fark ederler' düşüncesiyle kayığın içerisinde yattım dedi.
ALABORA OLMAKTAN KORKTUM
Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla birlikte alabora olmaktan korktuğunu dile getiren Öngül, Sabaha kadar üşüdüm. Asıl korktuğum şey, sabaha karşı dalga arttığı için alabora olmaktan korktum. Tekne dengeli bir tekne. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Sabah, mutlaka birinin geleceğini düşündüm. Teknede yatarken motor sesi duydum. Çakırca Balıkçılar Kooperatifi Başkanı beni görmüş. Geldiler. En keyifli yolculuk da arkada dalgaların arasında gitmek oldu. Herkes tedirgin olmuş. Tedbirsizlikten ötürü böyle bir olay oldu. Yağmura karşı telefonun ıslanmaması için yanıma almadım. Küreklerimi alsaydım kıyıya dönerdim ama onları da almadım. 'Keşke' dediğim şeyler çok. Benzin almış olsaydım iş bitmişti. Kısa süreli çıkacağım için telefonu almadım. Benzine bakmak da aklıma gelmedi. Denizi seven, kayığı seven açılmadan duramaz ama daha tedbirli olacağım ifadelerini kullandı.
Bursa iznik gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı

Hasan Huseyin, İznik Gölü, İznik, Güncel

Kaynak: DHA


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