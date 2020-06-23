BURSA İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü

İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndüBURSA'da etkili olan şiddetli yağış, dere yataklarındaki tüm atıkların İznik Gölü'ne akmasına neden oldu.

23.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:49
İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
BURSA'da etkili olan şiddetli yağış, dere yataklarındaki tüm atıkların İznik Gölü'ne akmasına neden oldu.
İznik Gölü'nde, son günlerde ortaya çıkan tablo, gölün doğal yapısını tehdit etmeye başladı. Son haftalarda bölgede etkili olan sağanak ile birlikte İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki poşet, plastik, şişe, kağıt ve diğer tüm atıklar, derelerdeki şiddetli akıntı ile birlikte İznik Gölü ve sahiline döküldü.
İznik Gölü'nde Üreğil Altı bölgesinde bulunan balıkçı barınakları bölgesinden göle dökülen dere yataklarındaki kirli görüntüler dikkat çekti. Sandalları ile göle açılan balıkçılar, İznik Gölü'nde uzun yıllardır böyle bir tablo ile karşılaşmadıklarını belirtti. Balıkçılar, yetkililerden tedbir almalarını istiyor. BURSA İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik Gölü, Güncel, Haber

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