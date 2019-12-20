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Bursa iznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı

İznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldıBursa'nın İznik ilçesinde, boş araziye dökülen ve AFAD ekiplerini harekete geçiren kimyasal atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamyonla alınıp, imha edilmeye götürüldü.

20.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:22
'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı
'nın İznik ilçesinde, boş araziye dökülen ve AFAD ekiplerini harekete geçiren kimyasal atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kamyonla alınıp, imha edilmeye götürüldü.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki boş araziye dün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atık madde döküldü. Koku üzerine mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede atıkla ilgili tespitte bulunamadı. Bunun üzerine arazi kontrol altına alınarak, çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilip, AFAD'a bilgi verildi. Bölgeye gelen AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekibi (KBRN), atıklar üzerinde elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda da atığın kimyasal madde içerdiği tespit edildi. Solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedilen kimyasal atıklar, bugün saat 15.00 itibariyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Atıklar, imha edilmek üzere kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Bursa Valiliği, Jandarma ve Savcılık, kimyasal atığı dökenleri belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.
Bursa iznik'te araziye dökülen kimyasal atıklar kaldırıldı

İznik, Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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