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Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

İznik'te hırsızlar, kahveleri soyduBursa'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu.

20.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:10
'te hırsızlar, kahveleri soydu
'nın İznik ilçesindeki kırsal Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.
İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı. Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.
ekipleri, kahvelerin kapılarının levye ile açıldığını tespit etti. Mahalledeki MOBESE kameralarının kayıt yapmadığı ortaya çıkarken, işletmeciler duruma tepki gösterdi. Jandarma hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa iznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

Jandarma, Orhaniye, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: DHA


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