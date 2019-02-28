Bursa İznik'te Kaçak Kazıya Suçüstü

Kaynak: DHA

İznik'te kaçak kazıya suçüstüBursa'nın İznik ilçesinde sera çadırı kurup, kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan bölgeyle ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekibi, İznik Çakırca Seymenler Mevkii'nde bulunan zeytinlik alana bir araç ile 3 kişinin geldiğini belirledi. M.T., S. İ. ve H. Ç. olduğu belirlenen şüpheliler, kısa süreli takibin sonunda kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 milimetre çapında 30 fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, İznik Müze Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.Sorguları süren şüphelilerden M.T. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Kanununa muhalefet' suçundan da işlem yapıldı.