BURSA İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdiUNESCO'ya aday Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi.

06.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:18
İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi
UNESCO'ya aday Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi. Define arayanlar, özellikle gece saatlerinde kazılar yaparken aynı zamanda ilçenin tarihi eserlerine de zarar veriyor.
4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ne de aday olan İznik ilçesi, barındırdığı tarihi eserler ile definecilerin hedefi haline geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bölgelerde sıklıkla tedbirler alınmasına karşın kaçak kazıya devam edilirken, ilçenin tarihine zarar veren definecilerin ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak Abdulvahap mevkisindeki tarlanın içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli figürler bulunan Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler, tarih ile birlikte aynı zamanda bölgedeki mülk sahiplerine de sorun yaşatıyor.
"GECELERİ TARİH SOYGUNCULARI MESKEN TUTUYOR"
Bugüne kadar yapılan yüzlerce soruşturmaya ve operasyona karşın definecilerin bu tutumuna da bölge halkı da tepki gösteriyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen bölge sakinlerinden nakkaş Yalçın Öztürk, 'Bunlar Roma dönemi mezarlardır. 20 gün önce üzerleri açıktı. Yasak zamanı gelmişler kazmışlar devam etmişler. Şimdi ise tarla sahibi bunlardan yılmış kapatmış. Her yeri kazmışlar. Bunlar hep geceleri tarih soyguncularının talancıların mesken tuttuğu yer' diye konuştu. BURSA İznik’te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Roma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››BURSA İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda denize girdi - Haber 13:13: MOTOSİKLETLİ YUNUS POLİSİNE İSTANBUL'DA YENİ HİZMET BİNASI - Haber 13:13: Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü - Haber 13:12: Göksu'dan İBB'ye koronavirüs pankartı suçlaması - Haber 13:12: Son dakika haber... Milas'ta orman yangını - Haber 11:32: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı - Magazin 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber