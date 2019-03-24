24 Mart 2019, 22:38
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Bursa İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı

İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (3)YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALIBursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen sazlık yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı.

İznik'te sazlık alanda yangın çıktı (3)

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALI

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen sazlık yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki 16 H 6334 kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisinde sıkışan Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa, İtfaiye, İznik, Güncel
Kaynak: DHA