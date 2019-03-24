Bursa İznik'te Sazlık Alanda Yangın Çıktı

İznik
'te sazlık alanda yangın çıktı (3)
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 AĞIR YARALI Bursa
'nın İznik ilçesinde meydana gelen sazlık yangınına müdahaleye giden itfaiye ekibi kazaya karıştı. Kamil Ermiş (46) idaresindeki 16 KG 018 plakalı itfaiye aracına, İbrahim Yavaş (27) idaresindeki 16 H 6334 kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetin içerisinde sıkışan Yavaş, çarptığı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Bursa, İtfaiye, İznik, Güncel
Kaynak: DHA