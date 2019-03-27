Bursa Jandarma Operasyonda Tonlarca Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi

Jandarma
operasyonda tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirdi Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bursa
ve Ankara
'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı istihbaratı üzerine yaptıkları operasyonda 22 bin litre kaçak motorin ele geçirildi. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kestel
ilçesine bağlı Çataltepe mahallesinde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara
'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde başka fabrikanın, Bursa
'daki fabrikayla bağlantılı olduğu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki iş yerinde 20 bin litre, Ankara
'da da 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi. Jandarma
ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıt numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Jandarma, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA