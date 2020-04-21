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BURSA Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla 'görüntülü' olarak...

Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla 'görüntülü' olarak buluşturduBURSA'da Jandarma ekipleri, 65 yaş üstü olması nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu.

21.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:14
Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla 'görüntülü' olarak buluşturdu
BURSA'da Jandarma ekipleri, 65 yaş üstü olması nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu.
Bursa 'da Jandarma ekipleri anlamlı bir davranışa imza attı. Kendilerine gelen bir e-posta sonucu harekete geçen Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü insanların sokağa çıkma yasağı sonucu yeniden doğan torununu göremeyen anneanneyi, yaptıkları görüntülü konuşma ile buluşturdu. Orhangazi İlçesi'ne bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde yaşayan anneannenin yanına giden Jandarma ekipleri, aile ile görüntülü konuşarak anneanneye, torununu telefondan görmesini sağladı. Yaşlı kadın, torununu görünce çok mutlu olurken, Jandarma ekiplerine de teşekkür etti. BURSA Jandarma yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla ’görüntülü’ olarak...

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bursa, Güncel
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