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Bursa jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı

Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı.

05.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:16
Jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı
Bursa'nın ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İnegöl ilçesinin kırsal İsaören Mahallesi'nde, saat 01.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir araca, dur ihtarında bulundu. Ancak, araç sürücüsü, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü araç, toprak yollara girdi. Bu sırada araç, çamura saplandı. Jandarma, araçtaki D.T. (30), S.Ç. (35), M.Y. (24) ve M.K.'yi (32) yakalayıp gözaltına aldı.
Şüphelilerinde üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda poşetler içinde 50 gram metamfetamin, 28 gram selvi uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 365 lira para ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü S.Ç.'ye ayrıca, dur ihtarına uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 5 bin 234 lira para cezası uygulandı.
Bursa jandarmadan kaçmaya çalışırken çamura saplanan araçtan uyuşturucu çıktı

Jandarma, İnegöl, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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