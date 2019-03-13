Bursa Jandarması 1 Milyona Yakın Kişiyi Sorguladı

Bursa Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında 992 bin 304 kişi sorgulandı.
Alınan bilgiye göre, ekipler, 2018 yılında 1'i sabit ve 15'i geçici olan yol kontrol ve arama noktaları oluşturdu.
Bu noktalarda gerçekleştirilen çalışmalarda 992 bin 304 kişi ve 404 bin 208 araç sorgulandı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 154 kişi ve 64 araç yakalandı. Söz
konusu kontrollerde 11 silah, 71 mühimmat ve 210 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise 298 bin 747 lira trafik cezası kesildi.
Jandarma, Bursa, Güncel
Kaynak: AA