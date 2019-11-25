Bursa kadına şiddeti reddediyor

Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlenirken, Bursa'da da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Zafer Plaza önünde stant açıldı. Kadınlara 'Haklarımla Varım' konulu broşürler dağıtılırken, kadınlara hakları ve şiddete maruz kaldıklarında yapacakları hakkında bilgiler verildi. Bunun yanında meydana konulan dilek ağacının dalları ise, şiddete tepki içeren mesajların yazılı olduğu kağıtlarla doldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da standı ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Başkan Aktaş, bizzat kaleme aldığı, "Öncelikle her konu gibi bunun da bir eğitim meselesi olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmayalım, kadın bizim annemiz, bizim eşimiz, bizim kardeşimiz, bizim yârimiz. Velhasıl bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bizim için bu kadar değerli olana her birimiz sahip çıkmalı ve onun hak ve özgürlüklerini bizzat sahiplenmek zorundayız" yazılı görüşlerini içeren kâğıdı da dilek ağacına astı.

Sistemik bir problem

Kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir bir yönü bulunmadığını ifade eden Başkan Aktaş, şiddetin, toplum genelinde ruh ve beden sağlığını tehdit eden, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyen önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şiddetin, kişinin hayata ve insanlara olan güvenini sarsan, korku ve çaresizlik hisleri yaratan ve bu şekilde de hem bireysel hem de toplumsal sağlığı tehdit eden sistemik bir problem olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "İşte bugün birlikte güçlü olduğumuzu ve istersek birlikte şiddeti şehrimizden silebileceğimizi haykırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yerel ve ulusal düzeyde sorunu sahipleniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 Ağustos ayında hizmete açılan kadın sığınma evinden bugüne kadar 540 kadın ve 489 çocuk yararlandı. 2019 yılında ise 67 kadın ve 60 çocuk sığınma evi hizmetimizden faydalandı. Bugün Zafer Meydanı'nda stant kurularak şiddet ve türlerinin, acil başvuru noktalarının yer aldığı broşürleri halkımıza dağıtıyoruz. Halkımız şiddete karşı görüş ve temennilerini de yazarak dilek ağacımıza asıyor. Bu sayede önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. İnsanları hiç bir zaman dayakla, sopayla, şiddetle eğitmek ya da yola getirmek mümkün olmadığı gibi doğru ve ideal olan da bu değildir. İdeal olan; bilgi, güzel ahlak ve güzel örnekler ortaya koyarak insanları hakka ve hakikatlere çağırmak ve onlara uygun yol ve yöntemleri göstermektir. Bireyleri birbirine bağlayan bağlar ne kadar güçlüyse, aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bursa olarak kesinlikle şiddeti reddediyoruz" diye konuştu.