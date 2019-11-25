Haberler » Güncel » Bursa kadına şiddeti reddediyor - Haber

Bursa kadına şiddeti reddediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen programa katılan Başkan Alinur Aktaş, "Bursa olarak kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz" dedi.

25.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24Bursa kadına şiddeti reddediyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen programa katılan Başkan Alinur Aktaş, "Bursa olarak kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak belirlenirken, Bursa'da da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından da konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Zafer Plaza önünde stant açıldı. Kadınlara 'Haklarımla Varım' konulu broşürler dağıtılırken, kadınlara hakları ve şiddete maruz kaldıklarında yapacakları hakkında bilgiler verildi. Bunun yanında meydana konulan dilek ağacının dalları ise, şiddete tepki içeren mesajların yazılı olduğu kağıtlarla doldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da standı ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Başkan Aktaş, bizzat kaleme aldığı, "Öncelikle her konu gibi bunun da bir eğitim meselesi olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmayalım, kadın bizim annemiz, bizim eşimiz, bizim kardeşimiz, bizim yarimiz. Velhasıl bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla bizim için bu kadar değerli olana her birimiz sahip çıkmalı ve onun hak ve özgürlüklerini bizzat sahiplenmek zorundayız" yazılı görüşlerini içeren kağıdı da dilek ağacına astı.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir bir yönü bulunmadığını ifade eden Başkan Aktaş, şiddetin, toplum genelinde ruh ve beden sağlığını tehdit eden, sürdürülebilir sosyal gelişimi engelleyen önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şiddetin, kişinin hayata ve insanlara olan güvenini sarsan, korku ve çaresizlik hisleri doğuran, hem ferdin, hem de toplumun sağlığını tehdit eden bir mesele olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "İşte bugün birlikte güçlü olduğumuzu ve istersek birlikte şiddeti şehrimizden silebileceğimizi haykırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yerel ve ulusal düzeyde sorunu sahipleniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 Ağustos ayında hizmete açılan kadın sığınma evinden bugüne kadar 540 kadın ve 489 çocuk yararlandı. 2019 yılında ise 67 kadın ve 60 çocuk sığınma evi hizmetimizden faydalandı. Bugün Zafer Meydanı'nda stant kurularak şiddet ve türlerinin, acil başvuru noktalarının yer aldığı broşürleri halkımıza dağıtıyoruz. Halkımız şiddete karşı görüş ve temennilerini de yazarak dilek ağacımıza asıyor. Bu sayede önemli bir farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. İnsanları hiç bir zaman dayakla, sopayla, şiddetle eğitmek ya da yola getirmek mümkün olmadığı gibi doğru ve ideal olan da bu değildir. İdeal olan, bilgi, güzel ahlak ve güzel örnekler ortaya koyarak insanları hakka ve hakikatlere çağırmak ve onlara uygun yol ve yöntemleri göstermektir. Bireyleri birbirine bağlayan bağlar ne kadar güçlüyse, aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Bursa olarak kesinlikle şiddeti reddediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Evinde uyuşturucu çoğaltan şüpheli tutuklandı
15:08 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
15:08 Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi
15:03 Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "Kayseri Şeker zarar görürse Kayseri çiftçisi...
15:03 Van Kitap Fuarı kapılarını 3. kez açıyor
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 15:09:37