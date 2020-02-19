Haberler » Güncel » Bursa kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında - Haber

Bursa kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

Kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasındaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü.

19.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:36
Kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında
BURSA'nın ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, oğlu olduğu öğrenilen 5- 6 yaşındaki küçük bir erkek çocuğu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi alıp, sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.
Bursa kadının oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:32:31