29.05.2019 15:26
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BURSA 'KAFA KESECEĞİM' DİYEN SURİYELİ ADLİYEDE

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin "Kafa keseceğim demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. BURSA 'KAFA KESECEĞİM' DİYEN SURİYELİ ADLİYEDE Suriye, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA