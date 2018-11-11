Bursa Kafasına Kapı Düşen İşçinin Eşi O Artık Benim Üçüncü Çocuğum

Bursa
'da 2 çocuk babası Yaşar Tekeli
(54), 9 ay önce bir fabrikada çalışırken, lodosun yerinden söküp çatıdan düşürdüğü sac kapının altında kalarak ağır yaralandı. Yaşar Tekeli geçen süreçte bir dizi ameliyat geçirmesine rağmen henüz sağlığına kavuşamadı. Tekeli'nin eşi Döndü Tekeli, 'Eli ayağı ben oldum. İki çocuğum var, eşim de üçüncü çocuğum gibi. Çocuk gibi oldu, her şeyiyle ben ilgileniyorumö dedi.
İş kazası, Bursa'nın Yıldırım
ilçesi İsabey
Mahallesi'nde bir fabrikada geçtiğimiz Mart ayında meydana geldi. Emekli olduktan sonra çocuklarının geçimine katkıda bulunmak isteyen Yaşar Tekeli, fabrikada depo sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Olay günü fabrikaya giden Yaşar Tekeli, içinde kimyasal madde bulunan kolileri raflara yerleştirmeye başladı. Bu sırada, şiddetli esen lodosun etkisiyle fabrikanın çatısında bulunan sac kapı, yerinden çıkarak Tekeli'nin üzerine düştü. Sac kapının altında kalan Tekeli, olay yerine gelen güvenlikçiler tarafından forkliftle kaldırılan kapının altından çıkarıldı. Başından ağır yaralanan Yaşar Tekeli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekpilerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Tekeli 16 gün yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık 2 ay sonra ameliyata alınan Tekeli'nin alın kemiği çıkarıldı, geçtiğimiz Ekim ayında ameliyatla yeniden yerine konuldu. Ancak, 2 gün sonra kafasında şişme olunca bir kez daha ameliyat masasına yatırılan Tekeli'nin alın kemiğini geri alan doktorlar, 3 ay sonra yeniden takılacağını söylediler.
Kazazede işçinin eşi Döndü Tekeli, eşinin geçirdiği iş kazasıyla perişan olduklarını söyledi. Hukuk mücadelesi başlattıklarını da belirten Döndü Tekeli, açılan davaların sürdüğünü söyledi. Olaydan sonra, üniversite eğitimi gören oğlunun öğremini bırakmak zorunda kalıp çalışmaya başladığını ifade eden Döndü Tekeli, 'İşveren olaydan sonra ne arayıp sordu, ne de yardımcı oldu. İşimi bırakmak zorunda kaldım. Eşim bir çocuk gibi. Tuvalete götürdüğüm gibi banyosunu da ben yaptırıyorum. Evimiz kira olduğu gibi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Yetkililerden ilgi bekliyoruzö dedi.
Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi
'nde oturan Yaşar Tekeli, geçirdiği iş kazası sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini ve kendisine uzanacak yardım elini beklediğini belirtti.
11 Kasım 2018 Pazar 13:31