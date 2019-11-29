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Bursa kafe önündeki türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUMBursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok...

29.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:26
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı (2)
DHA'YA KONUŞTU: BAYRAĞIMI ÇOK SEVİYORUM
'nın ilçesinde sokakta yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan ve güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri çok konuşulan Nadire Çiğdem (77), Demirören Ajansı'na (DHA) konuştu.
Türk bayrağını çok sevdiğini ve saygı duyduğunu ifade eden Çiğdem, "Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, eğer üzerinde ölen varsa vatandır. Bayrağımı çok seviyorum. 70 yıl oldu biz Türkiye'ye geleli. Vatanını sevmeyen kişinin ne işi var burada? Atatürk sevgisi, vatan sevgisi var bizde. Atatürk olmasaydı, vatanımızı nereden bulacaktık. Buralara gelemezdik bile. Her gün bu yoldan geçiyorum. Bayrak görünce içim sızlıyor. Bayrağımı çok severim. Ne mutlu bize ki babamızdan böyle güzel bir emaneti aldık" diye konuştu.
Öte yandan kafenin sahibi Fırat Yurdakul, Nadire Çiğdem'e çiçek vererek, elini öptü.
Görüntü Bilgisi:
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-Detaylar
-Bayraktan ve kadından görüntüler
-Röportaj
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)
Bursa kafe önündeki türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

İnegöl, Bursa, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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