BURSA KAHRAMAN ŞOFÖR KONUŞTU

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi (2)Bursa'da, seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi.

12.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:49
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi (2)
Bursa'da, seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadını hastaneye götüren otobüs şoförü Furkan Karaca ise o anları anlattı.
'ANNE YA DA BABAMIZ DA OLABİLİRDİ'
Trafiği aşa aşa atlattıklarını kaydeden Karaca, "Uludağ Üniversitesi-Heykel hattı güzergahında çalışıyordum. Beşevler mevkisine geldiğim zaman birden bir teyzenin otobüs içerisinde kalp krizi geçirdiğini gördük. O esnada seyir halindeydim. İlk önce hanımefendinin aniden kalp krizi gecirmesi sonucu diğer yolcularımız müdahale etmeye çalıştı. Hanımefendinin yerinde anne ya da babamız da olabilirdi. O anda bir rol biçtim kendime. Soğuk kanlılığımı korudum ve flaşlarını yaktım bir elimle de kornayla trafiği açtım. Akşam trafiği olması sebebiyle inanılmaz bir trafik vardı. Trafiği aşa aşa atlatmaya çalıştık. Burada bütün meslektaşlarıma örnek olmaya çalıştım. Bu durumda yolcularımız da soğuk kanlılıklarını korudular. O an sadece hastaneye nasıl ulaşabilirim diye baktım ve çok şükür kazasız belasız yetiştik" dedi.
Koronavirüs sürecinin de bir anlığına gözünden silindiğini belirten Karaca, "İlk etapta insan ne yapacağını şaşırıyor ama biz elimizden geleni yaparak hastayı hastaneye yetiştirdik. Hastahaneye 10 dakikada vardık. Hastahaneye yakındık ve kolay ulaştık. Sağlık çalışanları ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptılar daha sonra teyzeyi hastaneye aldılar. Üstümüze düşen neyse biz fazlasıyla yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. BURSA KAHRAMAN ŞOFÖR KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Bursa, Güncel, Haber

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