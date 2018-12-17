Bursa - Kahvehane Önündeki Tartışmada Baba-oğulu Vurdu

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde çıkan tartışma sonucu, Kadir Sakçı'yı öldüren, oğlu Burhan Sakçı'yı ise yaralayan şüphelinin Hikmet U. (51) olduğunu belirleyen polis ekipleri, Hikmet U.'nun ailesi ile birlikte 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek Bursa
'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya Emniyeti'nin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli aracı Bursa - İzmir
çevreyolunda takibe aldı. Polis
ekiplerinden bir süre kaçan şüpheli Hikmet U., merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi
'nde yakalandı. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli ve 5 kişilik ailesi buradaki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Sakarya'ya sevk edilen Hikmet U. Görükle Polis Merkezi çıkışında gazetecilerin Neden yaptın sorusuna Sana da yaparım istersen. Çekin hadi çekin. Ne istediysen onu söyledim sana. İstersen seni vurayım dedi.
Polis,Sakarya,Bursa
17 Aralık 2018 Pazartesi 05:27