BURSA Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulduBursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı.

05.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:53
Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan şans eseri son anda kurtuldu.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Murat Kızılarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEA 437 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi. Kaza anında yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı. BURSA Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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