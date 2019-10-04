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Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı

Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptıBursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda dolmuş bekleyen baba Simran Hüseyinli (27) ile 2 yaşındaki kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı.

04.10.2019 15:38
Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda dolmuş bekleyen baba Simran Hüseyinli (27) ile 2 yaşındaki kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 LOK 81 plakalı kamyonetin sürücüsü Gökhan A., direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda dolmuş bekleyen Ahıska Türkü Simran Hüseyinli ile kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile küçük kız metrelerce sürüklendi. Kamyonet ise, kaza yerinden 200 metre ileride durdu.
Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan baba ve kızı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Gökhan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEMBURSA,(DHA)-
Bursa kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı

Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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