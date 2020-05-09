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BURSA Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi

Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildiBursa'da kamyonet çalan 3 şüpheli, 20 dakika sonra, 5 kilometre mesafedeki bir binanın bahçesinde, çalıların arasında saklanırken yakalandı.

09.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:05
Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi
Bursa'da kamyonet çalan 3 şüpheli, 20 dakika sonra, 5 kilometre mesafedeki bir binanın bahçesinde, çalıların arasında saklanırken yakalandı.
Olay, 27 Nisan gecesi, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin çalındığını gören Ş.K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelilerin kaçış güzergahındaki onlarca kamerayı mercek altına alan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) kamyonetin Millet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Mahalleye giriş-çıkışı kapatan ekipleri fark eden şüpheliler, önce kamyonetle kaçmaya çalıştı. Yakalanacaklarını anlayınca da kamyonu bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 20 dakika sonra şüpheliler H.C.M., M.D. ve M.Ç.'yi Mızrak Sokak'ta bulunan bir binanın bahçesindeki çalıların arasına saklanırken yakaladı.
Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
3 şüpheli savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. BURSA Kamyonet çalan hırsızlar polisten 20 dakika kaçabildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

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