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Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralıBursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

11.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:54
Kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem'in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem'in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Kaza yeriden görüntüler
-Sağık ve itfaiyeden görüntüler
-cesedin taşınması
Süre 1.49 Boyut 223 MB
Haber-Kamera Hasan BOZBEY BURSA,(DHA)
Bursa kamyonet, tarlaya devrildi 1 ölü, 1 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


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