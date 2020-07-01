BURSA Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı 1 yaralı

Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı: 1 yaralıBURSA'da, kamyonetiyle, park halindeki kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı.

01.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:59
Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı: 1 yaralı
BURSA'da, kamyonetiyle, park halindeki kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, pazartesi günü, İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Halil Karatepe, kabak yüklü 16 FAJ 87 plakalı kamyonetiyle hale geldi. Ancak park halindeki bir kamyonetin açık olan liftine çarptı. Kazada ağır yaralanan Karatepe, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. BURSA Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karatepe, İznik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››BURSA Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:07: DHA ASKER UĞURLAMALARI ÖZEL GÜNDEM - Haber 12:07: Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten Sandıklı'ya ziyaret - Haber 12:07: Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Haber 12:06: Kaya Tuzuna Iğdır Üniversitesinin logosu işlendi - Haber 12:05: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 'bağış kampanyası' açıklaması - Haber 11:20: Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu - Haber 11:05: Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor - Haber 11:13: Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı - Magazin