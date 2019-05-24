BURSA Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü

Kanala düşen traktörün altında boğularak öldü Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
İlçesinde tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen Mehmet Kılınç
(67) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Traktörüyle tarlasında yonca biçen 3 çocuk babası Mehmet Kılınç (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek, kanala uçtu. Traktörün altında kalan Kılınç, sıkıştığı yerden çıkamazken suda boğularak can verdi. Olay yerine gelen Jandarma
ve itfaiye ekipleri Kılınç'ın cansız bedenini su kanalından çıkardı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Kılınç'ın cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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Kaynak: DHA