Bursa Kansere Karşı Bilinçlenecek

Hafta boyunca kentteki birçok noktada Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların desteği ile kansere dikkat çekmek için yapılacak etkinliklere Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla start verildi. Programa; Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık personelleri katıldı.

Programda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa'nın sağlıkta stratejik öneme sahip bir yer olduğuna dikkat çekti. Bursa'nın; Çanakkale, Balıkesir, Kütahya gibi illerin yer aldığı bir bölgenin merkezi olduğunu dile getiren Özsoy, "İlimizde bu doğrultuda önemli sağlık yatırımlarına imza atılıyor. Tabi bunların yanında vatandaşlarımızın da kendi sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık tesisleri tedavi için var ancak vatandaşlar da kendi sağlığı konusunda bilgi sahibi olmalı. Bu bakımdan Kanser Haftası'nın kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın bilinçleneceği, dolu bir hafta olmasını ümit ediyorum" dedi.

Kanserin, dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarından sonra önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, "Kanser, üçte biri önlenebilir olduğu gibi üçte biri de erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Bu konuda erken teşhis ve farkındalığın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de Kanser Haftası boyunca farkındalık oluşturmak amacıyla birçok program düzenleyeceğiz. Bu programlarımızı Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları, belediyeler, hastanelerimizin destekleriyle yapacağız" şeklinde konuştu.

Kanserle Mücadelede Marka Olacak

Bursa'da kansere karşı çalışmaların üç aşamada yürütüldüğü bilgisini veren Dr. Akan, "İlimizde farkındalık çalışmaları, tanıya yönelik ve tedaviye yönelik çalışmaları başarıyla yürütüyoruz. Farkındalık ve tanıya yönelik çalışmalarımızı ilimizdeki 7 KETEM birimimiz vasıtasıyla yürütüyoruz. Her vatandaşımızın gidip bilgi alabileceği, taramalarını yaptırabileceği bu merkezlerimizi her ilçemizde yapacağız. Tedaviye yönelik çalışmalarımıza baktığımızda ise, inşası bitmek üzere olan Şehir Hastanemizde kapsamlı onkoloji merkezi kuruluyor. Burası en ileri seviye tedavi hizmetlerinin verileceği bir merkez olacak. Bunun dışında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezi kuracağız. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde de aynı şekilde bu tarz bir merkezimiz olacak. İlçelerimizde de onkoloji hizmet birimlerini kuracağız. Böylelikle ilimizdeki hiçbir hasta il dışına çıkmadan tedavi alacak" diye konuştu.

Akan son olarak, tüm bu çalışmalarla birlikte Bursa'yı kanser; tarama, teşhis ve tedavide marka il haline getirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler