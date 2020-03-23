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BURSA Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi

Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdiBursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı, bir hafta kapandı.

23.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:15
Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi
Bursa 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 bin mağaza bulunan Tarihi Kapalı Çarşı, bir hafta kapandı. Kararın ardından kepenk indiren Kapalı Çarşı esnafı, kararın yerinde olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak bilinen 450 dönümlük Bursa Hanlar Bölgesi'nde bulunan Kapalı Çarşı, Kozahan ve Uzun Çarşı, bir hafta süreyle kapandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çarşı esnafının verdiği dilekçe Bursa Valiliği tarafından onaylandı. Valiliğin kararı uygun görmesinin ardından Kapalı Çarşı yönetimi esnaflara, "Değerli esnaflarımız, Kapalıçarşı yönetimimiz Valilik ve Emniyet Müdürlüğünün onayıyla 30 Mart pazartesi gününe kadar kapatma kararı almıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz" mesajı gönderdi.
Alınan kararın ardından dükkanlarının kepenklerini indiren esnaf, kararın yerinde olduğunu belirtti. Kararın daha önceden alınması gereken bir karar olduğunu belirten Kapalı Çarşı kuyumcu esnaflarından Can Coşar, "Aslında olması gereken, doğru bir karar. Hatta daha önceden alınması gereken geç bir karar oldu. Çünkü biz kuyumcu esnafı olarak bir çok insanla temas halindeyiz. Tezgah mesafesinden müşterilerle ilgileniyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen insanlar Kapalı Çarşı'ya gelerek sarrafiye alışverişlerine devam ediyor. Virüse en çok maruz kalabilecek insanlardan biriyiz. Neyse ki valiliğe verdiğimiz dilekçe olumlu bulunarak Kapalı Çarşı'nın bir hafta kapanma kararı alındı. Çok doğru bir karar. Biz de alınan kararın ardından ürünlerimizi topluyoruz. Bu kararla bir hafta içerisinde biz de ailemizle koronavirüse maruz kalmayız. Çünkü her işe geldiğimizde korkuyla eve gidiyoruz. Evdeki insanlar kapalı ama biz dışarıdan gelerek onları tehlikeye atıyoruz. Ne kadar korunsak da günde onlarca insanla temas halindeyiz. Güzel bir karar." şeklinde konuştu.
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BURSA Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi

Kaynak: DHA

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BURSA Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi
Etiketler : Koronavirüs, Bursa, Güncel

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