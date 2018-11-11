Bursa'da Kapanan Mermer Ocakları Havuza Dönüştü! Köylüler Tedirgin

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğayı ve çevreyi kirlettiği gerekçesi ile mahkeme kararı ile kapatılan 7 mermer ocağı havuz oldu. Ruhsatlarının iptal edilmesiyle faaliyetlerini durduran mermer ocaklarında, yeraltı sularının dolmasıyla metrelerce yükseklikteki su birikintileri oluştu. Köylüler ise bu ocakların tehlike saçtığını belirterek yetkililerden yardım istiyor.

7 MERMER OCAĞI FAALİYETLERİNE SON VERDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Başköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 mermer ocağı, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesi ile köylüler ve doğa derneklerinin açtığı davalar sonunda faaliyetlerine son verdi.

HAVUZA DÖNDÜ

Faaliyetlerine son veren şirketler, mermer şantiyelerini olduğu gibi bırakıp gitmesiyle, su dolan ve havuza dönen mermer ocakları, köylüler tarafından tepki görüyor.

"DOĞAYI HARAP EDİP, BIRAKIP GİDİYORLAR"

Köylüler olarak kapatılan mermer ocaklarının doğaya kazandırılmasını istediklerini belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, Mermer firmaları buralarını doğaya kazandıracağız diye taahhütte bulundu.

Acar, "Kocaman çukurlar olduğu gibi duruyor, kimsenin umurunda değil. Doğayı harap edip, bırakıp gidiyorlar. Normalde bu hafriyatın düzeltilip, çukurların doldurulması gerekiyordu. Bu sulara insan düşebilir, hayvan düşüp boğulabilir. Hayati risk söz konusu. Bölgenin ağaçlandırmasını istiyoruz" diye konuştu.