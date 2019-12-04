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Bursa kar yağışı sonrası kayan tır yolu kapattı

Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattıBursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın kayması sonucu İnegöl-Domaniç yolu kapandı.

04.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52
Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı
Bursa'nın ilçesinde TIR'ın kayması sonucu İnegöl- yolu kapandı.
Bursa'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR'ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR'ı çekmek için çalışma başlattı.
Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi'nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Bursa kar yağışı sonrası kayan tır yolu kapattı

Domaniç, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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