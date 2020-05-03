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BURSA Karacabey'de 6 dakika erken okunan ezanla iftar yapanlar bir gün kaza orucu tutacak

Karacabey'de 6 dakika erken okunan ezanla iftar yapanlar bir gün kaza orucu tutacakBURSA'nın Karacabey ilçesinde merkezi sistemle 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda ancak 6 dakika erken okunan akşam ezanı nedeniyle binlerce kişi, erken orucunu açtı.

03.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:01
Karacabey'de 6 dakika erken okunan ezanla iftar yapanlar bir gün kaza orucu tutacak
BURSA'nın Karacabey ilçesinde merkezi sistemle 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda ancak 6 dakika erken okunan akşam ezanı nedeniyle binlerce kişi, erken orucunu açtı. Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, hataya yol açan görevlilerin özür dilediğini belirterek, "Akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bu günkü orucu kaza edecekler." dedi.
Karacabey ilçesinde Ulu Camii'nden okunan ve merkezi sistem nedeniyle ilçedeki 76 caminin hoparlörlerinden aynı anda halka duyurulan akşam ezanı, görevlinin dikkatsizliği sonucu 6 dakika erken okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise ezan ile birlikte oruçlarını 6 dakika erken açmak zorunda kaldı. Yaklaşık 85 bin nüfuslu Karacabey ilçesinin sakinleri, "Orucumuzu ezana göre açtık. Ezan erken okununca 6 dakika orucumuzu erken açmış olduk. Biz hocaya göre hareket ettik. Herkes şimdi birbirine soruyor ne olacak diye. Ardı ardına 3 kere ezan okundu. Ama herkes ilk ezana göre orucunu açtı? ifadelerini kullandı.
İLÇE MÜFTÜSÜ: ORUCU KAZA EDECEKLER
Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, "Değerli Karacabeyliler, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bu günkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor? açıklamasında bulundu. BURSA Karacabey’de 6 dakika erken okunan ezanla iftar yapanlar bir gün kaza orucu tutacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacabey, Güncel, Haber

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