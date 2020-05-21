BURSA Karacabey'de davul geleneği devam ediyor

Karacabey'de davul geleneği devam ediyorRAMAZAN ayının en önemli geleneklerinden biri olan davulcular, Karacabey'de alınan önlemler ve belediyenin verdiği izin sayesinde, korona virüsün gölgesinde sahur geleneğini sürdürdü.

21.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:58
Karacabey'de davul geleneği devam ediyor
RAMAZAN ayının en önemli geleneklerinden biri olan davulcular, Karacabey'de alınan önlemler ve belediyenin verdiği izin sayesinde, korona virüsün gölgesinde sahur geleneğini sürdürdü.
Karacabey'de davulcular, Ramazan ayında Karacabey Belediyesi'nin aldığı korona virüs önlemleri ve kendilerine verdiği izin sayesinde, sahur geleneklerini devam ettirdi. Vatandaşların da bu yöndeki talebiyle geleneği devam ettiren davulcular, önceki akşam Başkan Ali Özkan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Onlarca davulun aynı anda çalması ise vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
ÖZKAN'DAN GELENEKLERİ SÜRDÜRDÜKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR
Belediye Başkanı Ali Özkan da belediyeye gelerek davulcularla bir araya geldi. Özkan burada yaptığı açıklamada, 'Hepinize Karacabey halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizlere bu ortamda dahi fedakarlıktan kaçınmayarak geleneklerimizi yaşattınız. İnşallah bu korona virüsle olan mücadelemiz en kısa zamanda sona erer. Normal hayatımıza geçeriz ve sizlerle de hep birlikte beraber oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. BURSA Karacabey’de davul geleneği devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel, Haber

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