Bursa Karacabey Longozu'nda Görsel Şölen

18 Kasım 2018 Pazar 16:16



18 Kasım 2018 Pazar 16:16

Doğal güzellikleriyle ve içerisinde barındırdığı hayvan ile bitki türleri ile dikkat çeken Karacabey Longoz Ormanları, sonbaharda da renkli görüntüler oluşturdu. Avrupa'da benzeri olmayan ve ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 6 Afrika' filmi çekimleri için tercih ettiği Karacabey Longozu, ziyaretçilerini ağırlıyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan Karacabey Longoz Ormanları'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. İçerisinde bir çok biyolojik farklılıktaki canlıları barındıran ve deltalar, göller ile çevrili olan Karacabey Longozu'nda, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı, doğa yürüyüşleri, doğa kampları gibi turizm aktiviteleri gerçekleştirmek mümkün. Türkiye'deki 4 longozdan en büyüğü olan ve Avrupa'da benzeri bulunmayan Karacabey Longoz Ormanları'nda ziyaretçi akını yaşanıyor.'RECEP İVEDİK AFRİKA' FİLMİ İLE ZİYARETÇİ AKINIKaracabey Longoz Ormanları, aynı zamanda ünlü komedyen Şahan Gökbakar tarafından, 'Recep İvedik Afrika' filmi için set oldu. Ünlü oyuncu, Şubat ayında vizyona girecek filmi için Karacabey Longoz Ormanları'nı tercih ederek çekimlerini burada tamamladı. Bambu ağaçlarından yapılan ve 100 bin TL'ye mal olan Afrika köyü havadan görüntülendi. Şahan Gökbakar, film çekimlerinde sonra Afrika köyünün setini bozmayarak, Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bıraktı. Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar ise hem longozun güzelliklerine, hem de Recep İvedik Afrika filiminin çekildiği bölgeye ilgi gösteriyor. Karacebey Longozu'yla Türkiye'nin en büyük longozuna sahip olduklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacebey olarak Türkiye'nin en büyük longozuna sahibiz. Ziyaret edenler burada Amazon ormanları, Afrika savanları gibi farklılıkları görüp şaşırıyorlar. Yurt dışında da tanınıyor. Konuya meraklı insanlar geliyor, burada kamp yapıyor. Göreve geldiğimiz andan itibaren keşfedilmemiş, tanınmayan bu alanı önce Karacabey sonra Bursalı hemşerilerimize ve tüm Türkiye'ye tanıtma imkanı içerisinde bulunduk. Burada, ıhlamur, kestane ormanlarımız var. Bu güzelliği keşfeden insanlardan biri de Recep İvedik serisinin oyuncusu Şahan Gökbakar. Recep İvedik 6 Afrika burada çekildi. Bu film Şubat ayanda vizyona girdiğinde Karacabey Longozu daha çok gündem oluşturacak. Filmin burada çekildiğini duyan vatandaşlar buraya akın ediyorlar. Bu atmosferle birlikte buraların ülkemiz ve dünyada tanınması için gayret göstereceğiz. Bursa turizminde de önemli bir destinasyon noktası olacağını umuyoruz" dedi.AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOKKaracebey'de yaşayan ve haftasonlarını Karacabey Longozu'nda geçiren fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş, ??Yaban hayat ve özellikle kuş fotoğraflarıyla uğraşıyorum. Doğada gördüklerimi insanlara aktarma peşindeyim. Karacabey Longozu çok özel bir yer. Türkiye'de sayısı az. Avrupa'da ise eşi benzeri yok. Burada orman tabanı, yılın 6 ayı sular altında kalıyor. Ormanda yaptığın kişisel gözlemlerde 270 kuş türünü tespit ettim, fotoğrafladım. Bu rakam da bir bölge için çok önemli. Bu kadar kuş bu alanı seçiyorsa o kuşların bir bildiği vardır. O alanın da daha hassas, daha korunması gereken bir alan olduğu aşikardır.Burada su samuru, saz kedisi, yaban kedisi gibi memeli türlerin yanında; yabani kuğuları da görmek mümkün. Balık kartalı, aka kuyruklu kartal gibi Türkiye'de nadir görülen türleri gözlemleyebileceğimiz bir yer burası diye konuştu.