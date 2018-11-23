Bursa Karacabey Ziraat Odası Başkanı Soğanda Stokçuluk Değil, Depoculuk Yapıyoruz

Karacabey
Ziraat Odası Başkanı Soğanda stokçuluk değil, depoculuk yapıyoruz
BURSA'nın Karacabey ilçesinde çiftçilerin stokçuluğa karşı olduğunu söyleyen Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, İlçemizde soğan depolama olayı iklimsel şartlardan dolayı zaten yapılmıyor. Tarlalarda soğanın durma şansı da yok. Ürünler tarlada durmadığı için muhafaza amaçlı depolara alınıyorö dedi.
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey'de soğan ekiminin geçen yıla göre yüzde 30 artığının altını çizerek, ? 'Türkiye
'deki soğanın ne kadarının Karacabey'de üretildiği yıldan yıla değişiyor. Bunu kestiremeyiz. Geçen yıl Karacabey'de 5 bin dekar alanda ekilmişti, bu yıl 6 bin 500-7 bin dekar civarında ekildiğini biliyoruz. 2019'da ortalama 25-30 bin ton civarında ürün bekliyoruz şeklinde konuştu.
Karacabeyli çiftçiler olarak stokçuluğa karşı olduklarını vurgulayan Başkan Erdem, 'İlçemizde soğan depolama olayı iklimsel şartlardan dolayı zaten yapılmıyor. Ürünleri alan esnafımız depolarında çok uzun süre tutamıyor. Depolardan günlük bazda 100-150 ton olarak marketlere ve pazarlara sunmak zorundalar. Özellikle para kazanma adına tüccarlarımız ürünleri deposunda tutmuyor. Ürünler tarlada durmadığı için muhafaza amaçlı depolara alınıyor. Buradan da satışa sunuluyor. Tüccarlarımız depoculuk yapıyor ama asla stokçuluk yapmıyorlar. ifadelerini kullandı.
Karacabey Soğan Pazarı'ndaki soğan tüccarları ise, Karacabey'deki iklim şartlarından, nem ve rutubetten dolayı zaten depolama veya stoklama yapmamız mümkün değil. Kuru iklimi olan yerlerde depolama yapmak mümkün olabilir ama Karacabey'de böyle bir durum söz konusu olamaz şeklinde konuştu.
Türkiye,Karacabey