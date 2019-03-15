Bursa Karadenizli İş İnsanları Bursa'da Tek Çatı Altında Birleşti

Kaynak: DHA

Karadenizli iş insanları Bursa'da tek çatı altında birleştiBursa'da faliyet gösteren Karadenizli sanayicileri tek çatı altında toplayan Karadeniz Asıllı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (KARADENİZSİAD) açılışı etkili olan yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Süleyman Uzun, "Karadenizli sanayicilerimizi tek çatı altında toplamak için oluşturduğumuz Karadenizsiad'ın açılışını yaparak, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Karadenizli sanayici ve iş insanları Bursa'da kurdukları KARADENİZSİAD ile tek çatı altında buluştu. Dernek binasının açılışı etkili olan yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Emniyet müdürü Osman Ak, Bursa Jandarma Komutanı Hakan Saraç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başlayan törende konuşan KARADENİZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uzun, Türkiye ve Bursa ekonomisine katkı sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini b elirterek, "Bursamızı anlatmaya gerek yok. Osmanlı'ya başkentlik yapmış, birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir şehrimizden bahsediyoruz. Biz de Karadeniz Bölgesi'nden buralara kadar gelip, burada ticaret yapan, Türkiye ve Bursa ekonomisine katkıda bulunmak için faliyette bulunduk. Karadenizli sanayicilerimizi tek çatı altında toplamak için oluşturduğumuz Karadenizsiad'ın açılışını yaparak, çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Karadenizli iş adamları olarak biz elimizden gelen tüm imkanları seferber yaparak, çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Konuşma sonrası kurdele kesimiyle dernek hizmete girdi.