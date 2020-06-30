BURSA Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti

Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsettiBURSA'nın İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri güldürdü.

30.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:55
Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti
BURSA'nın İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan bir polis memurunun şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri güldürdü. Polis memuru, maske takmayanlara ise cezai işlem uyguladı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske kullanımı konusundaki uyarı ve cezai işlem uygulamaları devam ediyor. İnegöl ilçesinde aslen Trabzonlu olan ve Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru Murat C.'nin vatandaşlara Karadeniz şivesiyle yaptığı uyarılar yüzleri gülümsetti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın önemine vurgu yapan Murat C., takmayanlara ise cezai işlem uyguladı. BURSA Karadenizli polis memuru, şivesiyle gülümsetti

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Güncel, Haber
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