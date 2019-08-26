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Bursa karasının tadı Mürsel'de çıktı

Mudanya Belediyesi'nin kara incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi'nde düzenlediği 5. Kara İncir Şenliği büyük ilgi gördü.

26.08.2019 12:17 Bursa karasının tadı Mürsel'de çıktı
Mudanya Belediyesi'nin kara incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi'nde düzenlediği 5. Kara İncir Şenliği büyük ilgi gördü. "En kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı" yarışmalarının ardından Gayda İstanbul sahne aldı.

Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak ve çiftçiyi desteklemek maksadıyla düzenlenen Mürsel Kara İncir Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. "En kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı" yarışmalarının yanı sıra folklor gösterilerinin yer aldığı şenlikte Gayda İstanbul sahne aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte stantları tek tek ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Mudanya'nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Gerek incir üreticisi, gerekse üzüm üreticisi asla endişe etmesin. Ellerinde kalan inciri ve üzümü Mudanya Belediyesi tüccarın üstüne bir lira daha fazla vererek alacak ve Mudanyalı hemşerilerine dağıtacak. Kazandığımızı, alın terimizi paylaşacağız" diye konuştu.

"En kaliteli incir ve en lezzetli incir tatlısı" yarışması şenliğin en fazla ilgi gören faaliyeti oldu. Dereceye giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından ödüllendirildi. Etkinlikte Mudanya Bandosu da mini bir konser verdi. Şenliğin finalinde sahneye çıkan Gayda İstanbul, verdiği konserle Mürsellilere keyifli bir gün yaşattı. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, İstanbul, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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