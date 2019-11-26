Haberler » Ekonomi » Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de - Ekonomi

Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de

Bursa karoseri sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi' çerçevesinde Detroit'te ABD'nin önde gelen firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

26.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:57Bursa karoseri sektörü temsilcileri ABD'de
karoseri sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen 'Ticari Araç Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi' çerçevesinde 'te ABD'nin önde gelen firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan başkanlığında ABD'ye giden 30 kişilik heyet, otomotiv sektörünün dünyadaki en önemli merkezlerinden olan Detroit şehrinde sektörün öncü firmalarıyla ikili iş görüşmelerine imza attı. Proje üyesi firmalar ayrıca ABD'nin en büyük karavan üreticileri arasında yer alan JAYCO ve Grand Design RV firmaları ile Ford'un Detroit'te yer alan Ar-Ge merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, ABD'nin karoseri sektöründe dünyanın en önemli pazarı konumunda yer aldığını söyledi. ABD'de her yıl ortalama 500 bin karavan üretildiği bilgisini veren Koçaslan, "Bu büyük pazara ilk adımı, UR-GE projemiz kapsamında Detroit'te düzenlediğimiz ikili iş görüşmeleri organizasyonu ile attık. Faaliyete proje üyesi firmalarımız katıldı. Firmalarımız açısından oldukça başarılı bir program oldu. Üretim kaliteleri ile ABD'li sektör temsilcilerinin dikkatini çekmeyi başaran firmalarımızın bu pazarda önemli işbirliklerine imza atacağına inanıyorum" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle yürütülen projede iş görüşmelerinin yanı sıra pazar keşif ziyaretleri de yaptıklarını kaydeden Muhsin Koçaslan, "JAYCO ve Grand Design RV firmaları ile Ford'un Ar-Ge merkezini inceledik. Küresel arenadaki rakiplerimizi tanımamız açısından son derece faydalı ziyaretler oldu. Önümüzdeki dönemde de firmalarımızın ihracat potansiyelini artırma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Amerika Birleşik Devletleri, Detroit, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:13 Muharrem İnce'den iki gazeteci hakkında suç duyurusu
15:08 TOBB/Çiğdemli: Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın
15:03 BEBKA’nın destek değerlendirmeleri tamamlandı
15:00 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi dünyayı Trabzon'da buluşturuyor
14:58 Bursagaz, Keles’i doğalgaz ile buluşturdu
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 15:24:22