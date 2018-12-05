Bursa Kasiyere Bıçak Çekip Bin 515 Lira Çaldı, 'Pişman Değilim' Dedi

Bursa
'da bir süpermarket zincirinin şubesine giren Ömer Ö.(23), kasiyerin boğazına bıçak dayayıp kasadan bin 515 lira çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Ömer Ö. verdiği ifadede pişman olmadığını söyledi.
Olay, 30 Kasım'da merkez Yıldırım
ilçesi Esenevler Mahallesinde süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Markete giren Ömer Ö. bir patates cipsi aldıktan sonra kasaya yöneldi. Kasiyer işlem yapmak için yazarkasayı açtığı anda cebindeki bıçağı çıkarıp kasiyerin boynuna dayayan Ömer Ö. kasadaki 1515 lirayı çalıp marketten kaçtı. Ardından bir minibüse binen Ömer Ö. izini kaybettirmek için 500 metre sonra inip taksiye bindi. Kısa bir mesafe gittikten sonra taksiden de inen Ömer Ö. bir internet kafeye gitti.
95 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Olayın ardından şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevre iş yerlerinde 43, hat üzerinde minibüslerde ise 52 güvenlik kamerası inceleyerek iz sürdü. Yüzünde maske olan şüpheli girdiği internet kafede maskesini çıkarınca güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yakayı ele verdi. Şüphelinin evini tespit eden ekipler, evin civarında gizlenerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli verdiği ifadesinde pişman olmadığını belirtti. Firma yetkilisi ve mağdur kasiyerin de şikayetçi olduğu olayın şüphelisi Ömer Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:30