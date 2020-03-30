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BURSA Katar'dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa'da yurtta karantinaya alındı

Katar'dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa'da yurtta karantinaya alındıKatar'dan dönen 63 Türk vatandaşı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan Bursa'daki bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

30.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:52
Katar 'dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa 'da yurtta karantinaya alındı
Katar'dan dönen 63 Türk vatandaşı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan Bursa'daki bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye 'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Bu tedbirler kapsamında bu sabah Katar'dan gelen Türk vatandaşı 63 kişi, Bursa'ya getirilerek, 14 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 2 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
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BURSA Katar’dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa’da yurtta karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Katar, Bursa, Güncel

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BURSA Katar'dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa'da yurtta karantinaya alındı
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