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Bursa kayıp alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu

Kayıp alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulunduBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.

28.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50
Kayıp alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu
'nın ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.
Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Alzheimer hastası Cemal Kılıç, geri dönmedi. Ailesi Kılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar, 3 gün sonra sonuç verdi. Kılıç, mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin halde bulundu. Ekipler tarafından sedye ile köye getirilen Cemal Kılıç, buradan da ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bursa kayıp alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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