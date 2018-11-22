Bursa Kaza Sonrası Bursa-Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesi Mezit-7 mevkiinde aynı anda meydana 2 ayrı kazada 3 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazalar nedeniyle Bursa- Ankara
karayolunun Bursa yönü trafiğe kapandı. Yol, saat 18.00 sıralarında tek şerit olarak ulaşıma açıldı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkiinde bugün meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Mehmet Eser (35) yönetimindeki 47 PT 679 çekici 47 PG 375 dorse plakalı TIR, yan yana seyir halinde olan Mehmet Fasih Çam (34) yönetimindeki 47 DK 926 çekici 47 AR 038 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Sürücü Mehmet Eser'in yaralandığı kaza sonucu yolun Bursa istikameti trafiğe kapandı.
BİR AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bu kazadan birkaç dakika sonra ise Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Raif Tırak (36) yönetimindeki 17 RA 882 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Hüsamettin Coşkun (45) yönetimindeki 71 EU 059 çekici 71 KE 559 dorse plakalı TIR'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Sinem Gözde Tırak (34), Yaren Tırak (13), Barış Kaan
Tırak (3), Ramazan Sedir (58) ile Sıdıka Sedir (57) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2'si çocuk 7 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Gözde Tırak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazalar sonucunda kapanan karayolunu saatler sonra tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara,Bursa
22 Kasım 2018 Perşembe 18:23