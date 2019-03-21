Bursa Kaza Yapan Motosikleti Genç 20 Metre Yuvarlandı

Kaza yapan motosikleti genç 20 metre yuvarlandı
BURSA'da dengesini kaybederek motosikletten düşen Nuri Yavuz (34) yaralandı.
Kaza, Bursa
'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye
Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 AEF 516 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Nuri Yavuz, İhsaniye
Caddesi üzerinde dengesini kaybederek yola devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Nuri Yavuz yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'u Çekirge Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Yavuz'un vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhsaniye, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA