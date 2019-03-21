21 Mart 2019, 11:54
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Bursa Kaza Yapan Motosikleti Genç 20 Metre Yuvarlandı

Kaza yapan motosikleti genç 20 metre yuvarlandıBURSA'da dengesini kaybederek motosikletten düşen Nuri Yavuz (34) yaralandı.

Kaza yapan motosikleti genç 20 metre yuvarlandı

BURSA'da dengesini kaybederek motosikletten düşen Nuri Yavuz (34) yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 AEF 516 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Nuri Yavuz, İhsaniye Caddesi üzerinde dengesini kaybederek yola devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Nuri Yavuz yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'u Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz'un vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İhsaniye, Bursa, Güncel
Kaynak: DHA