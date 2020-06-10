BURSA Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldıBursa'da traktör kazasında yaralanan çiftçi İ.A. (27) arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter ile alınıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

10.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:22
Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Bursa'da traktör kazasında yaralanan çiftçi İ.A. (27) arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter ile alınıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı. Kaza, geçen pazar akşamı, Mustafakemalpaşa ilçesi kırsalında meydana geldi. İ.A. sürücüsü olduğu traktör ile kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, arazi engebeli olduğu için yaralının yanına ulaşamadı. Sağlık ekibi ise jandarmaya ait araçla kaza yerine gitti. Bilinci kapalı olan İ.A. için ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter ile araziden alınan hasta, Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Yaralı, tedavi altına alındı. BURSA Kazada yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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