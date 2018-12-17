17 Aralık 2018, 22:09
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Bursa Kazada Yaralanan Kişiye İlk Müdahaleyi Kahvehanedekiler Yaptı

Kazada yaralanan kişiye ilk müdahaleyi kahvehanedekiler yaptıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan kişiye ilk müdahaleyi kahvehanedekiler yaptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada motosikletin arkasında oturan ve bacağı kırılan Yakup Aydın'a ilk müdahaleyi yakındaki kahvehanede oturan kişiler yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüsamettin Aslan (36) yönetimindeki 16 KRJ 95 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Fatih Demirtaş (45) yönetimindeki 16 S 6461 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Hüsamettin Aslan ile arkasında bulunan Yakup Aydın (30) yaralandı. Bacağı kırılan Yakup Aydın'ın yardımına kahvehanede oturanlar koştu. Yaralı, kahvehanedekiler tarafından sandalyeye oturtulup, kırık bacağı diğer sandalye üzerine konuldu. Daha sonra kahvehanedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yakup Aydın, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye gitmeyi reddetti. Servis aracında bulunan öğrenciler ise korkulu gözlerle olayı izledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın,İnegöl
Kaynak: DHA

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