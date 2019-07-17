BURSA KAZADA YARALANAN OĞLUNA BİR ŞEYİN YOK İYİSİN DİYE MORAL VERDİ

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Efe
A. yaralandı. Yaralı oğlunun başında ağlayan anne Şule, Bir şeyin yok iyisinö diyerek evladına moral vermeye çalıştı.
Kaza Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem A. Yönetimindeki 16 EF 351 plakalı otomobil, annesinin elini bırakıp caddeye çıkan 9 yaşındaki Efe A.'ya çarptı. Otomobilin aynasının çarptığı çocuk yaralandı.
Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. E Anne
Şule A., ağlayan oğluna Bir şeyin yok iyisinö diyerek moral vermeye çalıştı.