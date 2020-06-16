Bursa Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldı

Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldıİlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada, sürücü Seda Oral yaralandı.

16.06.2020 05:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 06:22
Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldı
İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada, sürücü Seda Oral yaralandı. Yaralanan sürücüye yardım için seferber olan çevredeki vatandaşlar, yağmurda ıslanmaması için şemsiye açarak korumaya çalıştı.
Kaza, İznik ilçesi Göl Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Seda Oral'ın (23) kullandığı plakasız elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Oral, sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
ŞEMSİYE İLE YAĞMURDAN KORUMAYA ÇALIŞILDI
Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kıza yardım eden vatandaşlar, yağmurlu havada ıslanmaması için yakındaki kafeteryadan getirdikleri plaj şemsiyesini açarak korumaya çalıştı. Yaralı Seda Oral'ın ıslanmaması için gayret sarfeden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bursa Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İznik, Bursa, Altay, DHA, Güncel, Haber

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