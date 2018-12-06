Bursa Kazada Yaralanan Yaşlı Adam Kamyonetin Kasasında Hastaneye Kaldırıldı

Bursa
'nın İznik
İlçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İsmail Ç.'ye motor çarptı. Kanlar içinde yere yığılan yaşlı adama yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Ambulansta başka bir hasta olduğu için alınmayan yaşlı adam başka ambulans gelmeyince bir kamyonetin açık kasasına konularak hastaneye götürüldü.
Kaza akşam saatlerinde İznik İlçesi Atatürk
Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İsmail Ç.'ye, M.D. kontrolündeki 16 ABP 100 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Ç. kanlar içinde yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durdurarak yardım istedi. İsmail Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, başka bir hastaları olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamadı.
KAMYONET KASASINDA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleri ve vatandaşlar İsmail Ç.'yi bir kamyonetin açık kasasına koydu. İsmail Ç., sağlık ekiplerin bir kişi ile birlikte kamyonet kasasında İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan İsmail Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İznik,Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 05:11