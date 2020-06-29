BURSA Kazada yaralananları çarşaf açarak, güneşten korudular

Kazada yaralananları çarşaf açarak, güneşten korudularBursa'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

29.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:11
Kazada yaralananları çarşaf açarak, güneşten korudular
Bursa'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekibi gelene kadar yaralıların güneşten etkilenmemesi için üzerlerine doğru çarşaf tutarak, önlem aldı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Bey Sokak'a dönmek isteyen Mehmet Solmaz (33) yönetimindeki plakasız motosiklet, Muammer Özkök'ün (40) kullandığı 06 AAF 651 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletli Mehmet Solmaz ile Veysel Kartal (42) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise çevredekiler yapıp, sağlık ekibine haber verdi. Sağlık görevlileri gelene kadar kaldırımda yatan yaralıların güneşten etkilenmemesi için üzerlerine doğru çarşaf gerildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. BURSA Kazada yaralananları çarşaf açarak, güneşten korudular

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel, Haber
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