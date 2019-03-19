Bursa Kedi ve Köpek Maması Getirene Portre Çizim Bedava

Kaynak: DHA

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Adnan Çobanoğlu, sokak hayvanları yararına portre resimlerini yaptığı kişilerden para yerine mama alıyor. Portresini çizdirmek isteyenler, önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra çizilen resimlerini alıyor. Çobanoğlu, şu ana kardar 50 kişiden çizim karşılığı yaklaşık bin kilo mama toplayarak dağıttığını söyledi. Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Adnan Çobanoğlu lise okurken karakalem portre resim çizimlerinin iyi olduğunu fark etti. Liseden mezun olan Çobanoğlu Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladı. Hayvanları çok seven ve sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen Çobanoğlu, öğrenci olduğu ve maadi durumu iyi olmadığı için ilginç bir farkındalık projesi oluşturdu. Genç ressam sosyal medya üzerinden verdiği bir ilan ile köpek maması alana porte resim çizeceğini belirtti. Daha sonra çevresinde bulunan arkadaşları bu projeye destek verince Çobanoğlu, bu projeyi sürdürerek çizdiği resimleri para karşılığında değil mama karşılığında satmaya başladı. Kısa sürede duyulan para değil mama karşılığı projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından kendi portresini çizdirmek isteyenler önce kargo ile köpek maması gönderiyor daha sonra Çobanoğlu tarafından çizilen resimlerini alıyor. Genç ressam evde biriktirdiği köpek mamalarını okul ve çizimlerden kalan zaman içerisinde sokağa çıkarak aç kalan hayvanlara dağıtıyor. Mama karşılığı portre çizen Çobanoğlu, şu ana kadar bin kilogram mama dağıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, genç ressamın sosyal sorumluluk projesine destek olmak amacı ile kendisine 100 kilogram köpek maması vererek kendi resmini çizdirdi.ŞİMDİYE KADAR 50 PORTRE ÇİZDİ, BİN KİLOGRAM MAMA DAĞITTIAç kalan sokak hayvanlarını doyurmak istediğini ve bu yüzden para karşılığında değil de mama karşılığında resim çizdiğini belirten üniversite öğrencisi Adnan Çobanoğlu, Sokakta yalnız ve aç hayvanları gördüm, bende onlara mama almak ve karınlarını doyurmak istiyordum. Öğrenci olduğum için doyuramıyordum ekstra bir gelirim yoktu. Bende nasıl yapabilirim diye düşündüm. Zaten yakın çevremde portre karakalem çizimler yapıyordum. Bu çizimleri köpek maması karşılığında yapma kararı aldım. Aynı zamanda bu sayede sokaktaki yalnız dostlarımızı da mama ile doyurmuş oluyorum. Para karşılığında resim isteyen çok vatandaş oluyordu ama bana mama karşılığında yapmak daha cazip geldi. Talep oranı şuanda gerçekten çok fazla elime bir sürü mama geliyor bende aynı zamanda çizimleri yetiştirmeye çalışıyorum. Topladığım mamaları Üniversitedeki arkadaşlarım ile birlikte sokak sokak dağıtıyoruz. Bu proje kapmasında şuana kadar yaklaşık 50 kişinin çizimini yaptım, bin kilogram mama toplayıp dağıttık ve hala da dağıtmaya devam ediyoruz. diye konuştu.Ablasına doğum günü hediyesi olarak genç ressama portre çizdirdiğini belirten Muhammet Aydın, Ablama doğum günü için internette hediye araştırması yaparken, sosyal medyada Adnan arkadaşımızın projesini gördüm. Bende hem projeye destek olmak için hem de ablama hediye almak için köpek maması karşılığında ablamın portresini çizdirdim. Kısacası köpek maması karşılığında çizdirmiş olduğum portre ile ablamı mutlu etmiş olurken sokakta bulunan hayvanlara da yardımcı oldum dedi.